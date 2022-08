Vrouw betrapt partner op luchthaven met maîtresse nadat hij zes maanden van de radar verdwenen was

@theindependentsg Wife catches her husband and his mistress just after they land at Changi airport ♬ original sound - The Independent Singapore Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De dame stond Chua op te wachten op de luchthaven in Singapore, maar hij bleek niet alleen. Hong ging dan ook meteen in de aanval. “Excuseer, ik ben tegen mijn man aan het praten. Wie ben jij?”, vraagt ze boos aan zijn gezel. Waarop die laatste wijselijk het hazenpad koos.

Daarna ging de discussie met Chua verder. “Ik heb je zes maanden gezocht. Ik ben speciaal naar de luchthaven gekomen om je te kunnen spreken. En nu zie ik hoe je de hand van een andere vrouw vasthoudt, wat heeft dat te betekenen? Vergeet niet dat ik nog altijd je wettelijke echtgenote ben”, klinkt het uit haar mond.

“In de steek gelaten”

Het koppel was naar verluidt elf jaar samen. Toen Chua een diploma wilde halen in Singapore ging ze hem zonder morren achterna. “Maar toen hij daar ging solliciteren voor een job veranderde alles”, stelde Hong. Chua werd afstandelijker, waarop zij het besluit nam om samen met hun vierjarige zoon terug te keren naar haar ouderlijk huis in Kuching.

De relatie werd nooit officieel verbroken. Maar wat Hong ook probeerde, ze kreeg hem niet meer te pakken. “Ik probeerde hem te bellen met enkele vragen over de school van onze zoon, maar een reactie bleef uit”, legt Hong op haar Facebookpagina uit. “Ik was huisvrouw en had dus geen inkomen, maar enige financiële inbreng heb ik nooit gezien. Als mijn zoon lastige vragen stelde, antwoordde ik dat zijn papa hard aan het werken was in Singapore om geld te verdienen. De waarheid is echter dat hij ons beiden in de steek gelaten heeft.”

Sloten veranderd

Toen Hong na maanden vaststelde dat Chua de sloten op hun woning in Johor Bahru veranderd had, sloegen de stoppen door. Ze trok opnieuw naar Singapore en contacteerde daar de politie. Via via kreeg ze te horen dat haar echtgenoot naar Thailand gereisd was.

“Vanaf dan ben ik elke dag naar de luchthaven van Singapore gegaan om de vluchten uit Thailand op te wachten. En zo zag ik hem dus verschijnen, hand in hand met een van zijn vioolstudenten. Ze droegen zelfs matchende kleren. Mijn hart brak toen ik hen samen zag”, besluit Hong.