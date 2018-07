Vrouw belt politie omdat ze vreest voor inbreker. In de kleerkast doen agenten wel heel verrassende ontdekking SVM

27 juli 2018

16u09

Bron: Daily Mail 1 Bizar Een dagje spijbelen op het werk om thuis videogames te kunnen spelen: het plan van een Chinees leek waterdicht, maar viel in duigen toen zijn vrouw vroeger dan verwacht thuiskwam. Zij dacht immers dat er een inbreker in het appartement zat en belde de politie. Agenten vonden 'de verdachte' uiteindelijk... verstopt in de kleerkast.

Mevrouw Li had 's ochtends onder meer de kinderen naar school gebracht. Toen ze onvoorzien al om 11 uur terugkeerde, had ze niemand meer thuis verwacht. Haar man had op dat tijdstip immers al lang aan het werk moeten zijn.

Groot was haar verbazing dan ook toen ze merkte dat de deur langs de binnenkant op slot zat. Bovendien hoorde ze lawaai uit de flat komen. Ongerust belde ze de politie.

Agenten kwamen vervolgens de flat uitkammen. Op het filmpje is te zien hoe een van hen de kast opentrekt. "Kom eruit", roept hij tot tweemaal toe.

Maar het was vooral Li die hoge ogen trok: de boosdoener bleek niemand minder dan haar eigen echtgenoot te zijn. "Oh, sorry", stamelde ze. "Ik heb blijkbaar een foutje gemaakt, dit is mijn man."

Ding had zijn echtgenote wijsgemaakt dat hij zou gaan werken. In werkelijk had hij een dagje 'ziekteverlof' genomen, zodat hij naar hartenlust kon gamen.

Toen Li sneller dan verwacht voor de deur stond, sloeg de schrik hem om het hart. "Hij verborg zich in de kast omdat hij niet wilde dat zij hem een luierik zou vinden", staat in het officiële rapport te lezen. Na de nodige verwarring kwam het koppel er met een fikse vermaning vanaf.

Meer over Li

human interest