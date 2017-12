Vrouw (74) heeft ijzersterke maag: dokters haalden er maar liefst 152 metalen objecten uit SI

Bron: DailyMail 7 Twitter Röntegenfoto (links) en de voorwerpen die uit de maag gehaald werden Bizar In het zuidoosten van Rusland werd een vrouw van 74 jaar oud opgenomen in het ziekenhuis. Toen de dokters haar onderzochten, wisten ze niet wat ze zagen: de vrouw had 152 verschillende metalen objecten in haar maag, waaronder spijkers en schroeven.

De oudere vrouw, Nina genaamd, kwam naar het ziekenhuis, omdat ze zich niet goed voelde en hoge koorts had. Toen de dokters haar onderzochten, ondervonden ze tot hun grote verbazing dat Nina meer dan 152 metalen objecten in haar maag had. Nina vertelde aan de dokters dat ze een ijzertekort had en dat ze dacht dat het nuttigen van metalen voorwerpen het tekort zou verhelpen.

Nina was maar liefst 14 jaar geleden begonnen met het nuttigen van metalen voorwerpen. Onder de voorwerpen bevonden zich lange spijkers, grote schroeven, bouten, een scharnier en wat schrootafval. Niemand weet hoelang die voorwerpen zich al in Nina haar maag bevonden.

Opmerkelijk genoeg zijn Nina haar maag en keel niet beschadigd. Ze is dan ook niet in levensgevaar, maar de dokters willen haar wel nog even in het ziekenhuis houden ter observatie.

