Vrouw (72) waagt zich te dicht bij bizon voor foto's en wordt gespietst

01 juli 2020

13u49

Bron: NBC News 2 Bizar Een 72-jarige vrouw uit Californië moest naar het ziekenhuis nadat een bizon haar in het Yellowstone National Park op de hoorns had gespietst. Het slachtoffer had zich volgens het park meer dan eens op minder dan drie meter van het wilde dier gewaagd.

De vrouw liep vorige maandag verscheidene wonden door de hoorns van de bizon op. Donderdag werd ze overgevlogen naar een ziekenhuis in Idaho. Inmiddels mocht ze het ziekenhuis verlaten.

Om toch maar de perfecte foto van de bizon te nemen, kwam de vrouw te dicht bij het dier. Bezoekers van Yellowstone krijgen de raad om minstens 25 meter afstand te houden met bizons en elanden. Voor wolven en beren is dat zelfs honderd meter. Ook in een nationaal park blijven het wilde beesten, die instinctmatig kunnen reageren. De bizon in kwestie voelde zich waarschijnlijk bedreigd door het slachtoffer, dat tot op minder dan drie meter naderde. Het voorval vond plaats op de camping Bridge Bay aan de noordwestelijke kant van het meer van Yellowstone.

Bizons kunnen gevaarlijk zijn. Ze kunnen tot meer dan 900 kilo wegen en halen snelheden tot 56 km/uur. Het is niet de eerste keer dat een bizon in Yellowstone chargeert. In mei was er ook al een incident, waarbij een bizon een bezoeker die te dicht kwam omver liep. De man weigerde medische hulp in een ziekenhuis. En vorig jaar in juli chargeerde een bizon naar een groepje bezoekers dat tot op 3 à 1,5 meter was genaderd. Het dier schepte een meisje van negen op en smeet haar de lucht in. Zij moest voor verzorging naar het hospitaal.

Yellowstone gaat er prat op dat het park de grootste kudde bizons van heel de VS herbergt. Het gaat om meer dan 4.800 stuks. Het nationale park ontving vorig jaar zo’n 4 miljoen bezoekers en stond daarmee op de zesde plaats in de VS.



