Vrouw (69) vermoordt echtgenoot (65) die porno wil kijken mvdb

30 juli 2018

07u04

Bron: Fox16 1 Bizar Een 69-jarige vrouw zit sinds zaterdag in de cel wegens de moord op haar echtgenoot in het Amerikaanse Jefferson County (Arkansas). De aanleiding? Haar man (65) had via de digitale tv een pornofilm aangekocht, wat uiteindelijk leidde tot het fatale schietincident.

Patricia Hill kwam zaterdag in de vroege namiddag thuis en zag hoe haar echtgenoot Frank in een tuinhuis televisie zat te kijken. Ze ging binnen en zag dat Frank via het digitale tv-menu een pornofilm had aangekocht. Het leidde meteen tot hevige ruzie. Patricia besloot de aankoop te annuleren, waarop Frank een nieuwe seksfilm bestelde, wat lukte. Zijn echtgenote liep daarop naar de woning waar ze een pistool nam en naar het tuinhuis terugkeerde. "Ga weg!", riep ze nog met het wapen in de handen. Ze vuurde vervolgens twee keer. Eén kogel raakte Frank in het been, de andere raakte zijn schedel.

Patricia liep terug naar het huis, bergde eerst het pistool op en belde dan pas de hulpdiensten. Haar echtgenoot was reeds overleden toen de politie en ambulance ter plaatse kwamen. De vrouw werd opgepakt. Ze verklaarde aan de agenten dat haar echtgenoot zich nooit schuldig had gemaakt aan partnergeweld. Patricia Hill zit in de gevangenis. Ze komt niet in aanmerking voor vrijlating op borgtocht. Ze verschijnt binnnenkort voor het eerst voor de rechter die haar officieel van moord zal beschuldigen. Welke pornofilm Frank Hill aan het bekijken was, is niet bekendgemaakt.