Vrouw (59) ontmoet bij toeval 30 jaar jongere echtgenoot na sms'je naar verkeerd nummer Tom Tates

26 juni 2019

13u35

Een 59-jarige Amerikaanse zakenvrouw blijkt haar 30 jaar jongere man bij toeval te hebben ontmoet nadat ze per ongeluk een sms'je naar het verkeerde telefoonnummer had gestuurd. Volgens Kasey Bergh, de vrouw in kwestie, antwoordde de volslagen onbekende Henry Glendening (29) zó aardig op haar misser dat ze een week bleven chatten en vervolgens afspraken bij een concert waar Cupido met volle kracht raak schoot.

Kasey Bergh had haar bijzondere liefdesgeschiedenis eigenlijk geheim willen houden. Desondanks belandde haar verhaal toch in Amerikaanse media toen bekend werd dat een 59-jarige vrouw met succes een niertransplantatie had ondergaan en de donor haar 30 jaar jongere echtgenoot is. De regionale tv-zender KSDK ging bij het stel op visite en daar deed het zielsgelukkige koppel gedetailleerd uit de doeken hoe ze elkaar leerden kennen.

Volgens Bergh begon haar relatie feitelijk in 2012 toen ze voor haar werk in de stad Denver (Colorado) moest zijn. “Ik wilde daar gaan stappen met een collega en stuurde hem een tekstbericht.” Na enige tijd kreeg ze antwoord, maar niet van de collega. Tot haar stomme verbazing ontving ze een berichtje van ene Henry Glendening: toen 22 jaar. Hij schreef: ‘Sorry, maar je hebt het foute nummer. Als ik niet op weg was geweest naar mijn werk, had ik wel graag met je willen afspreken’.

Kasey Bergh, die verder niets van de man wist en al helemaal zijn leeftijd niet kende, bood haar excuses aan, waarna de twee zo goed per sms bleken te kunnen communiceren dat ze dat een week volhielden. Omdat ze elkaar eens wilden zien, spraken ze af naar een concert te gaan. Bergh: “Halverwege het optreden legde Henry, die achter mij stond, zijn handen op mijn heupen. Heel even dacht ik iets van die ongevraagde intimiteit te moeten zeggen. Maar dat deed ik niet! Ik dacht alleen maar dat het een interessant moment kon zijn.”

Niertransplantatie

Inmiddels zijn Bergh en Glendening getrouwd en leven ze samen in hun woning in St Louis (Missouri). Aan de muur daar hangt een schilderij dat het begin van hun liefde markeert: ingelijste printjes van hun eerste sms-contact. Hun band is inmiddels zo sterk geworden dat Henry geen moment twijfelde toen zijn vrouw recent een niertransplantatie moest ondergaan. Kasey: “Mijn man stond als een held op en liet gelijk zijn nieren onderzoeken. Geloof het of niet, maar zijn nier bleek de meest geschikte voor mij. We zijn niet alleen mentaal, maar dus ook fysiek de perfecte match.”

De twee willen, zo benadrukken ze, in geen geval klef doen over hun bijzondere ontmoeting en al het moois dat daaruit voortvloeide. “We zijn heus geen sprookje dat werkelijkheid werd. Onze relatie is net als bij veel anderen: werken, werken en nog eens werken.” Het leeftijdsverschil van 30 jaar zien Kasey en Henry als iets volstrekt normaals. Desondanks zorgt hun verschijning op straat wel eens voor verwarring. “Toen mijn vrouw en ik eens op Moederdag gingen winkelen, zei de bediende dat het best lief was dat ik iets voor mijn moeder ging kopen. Natuurlijk vertelde ik hem meteen dat de vrouw aan mijn zijde niet mijn moeder was, maar niemand anders dan de vrouw van mijn dromen. Mijn geliefde echtgenote.”