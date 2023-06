Vrouw (57) verliest been nadat ze vastzit onder loopband op luchthaven in Bangkok

KIJK. Cloë (25) beleeft “ergste vlucht ooit” door croissant: “Ik hoop dat ik geen paniekaan­val krijg”

“Ik was eigenlijk al erg blij dat ze mijn maaltijd niet vergeten waren”, aldus Chloë. Er stond ‘glutenvrij’ op, dus dacht ze dat de croissant die ze erbij had gekregen dat ook was. Ze stond naar eigen zeggen een uur lang over te geven, maar de symptomen werden alleen maar erger. Ze kreeg niet alleen hevige krampen en diarree, maar ze werd erg misselijk en haar huid begon te jeuken.