Vrouw (41) zit maandenlang onschuldig in de cel nadat politie suikerspin aanziet voor harddrugs kg

30 november 2018

11u31

Bron: The Independent, BBC, ProPublica 0 Bizar Dasha Fincher (41) uit de Amerikaanse staat Georgia zat drie maanden in de cel, nadat de politie meende sporen van methamfetamine aan te treffen in een zak oude suikerspin. Een labotest bewees het tegendeel, maar tegen dan zat Fincher al drie maanden in de cel. Ze spant nu een rechtszaak aan tegen de politie.

Fincher werd op oudejaarsavond 2016 in de auto tegengehouden door twee politieagenten. Volgens het politierapport viel de auto op vanwege de “heel donker getinte ramen”. Bij een doorzoeking van de wagen vond de politie een zak lichtblauwe suikerspin, waarna ze besloten om het goedje te testen met een kleine drugstest. Die test leek te bevestigen dat er sporen van methamfetamine werden gevonden.



Volgens Fincher ging het echter gewoon om een zak oude suikerspin die daar wellicht werd achtergelaten door kinderen van een vriend, die enkele dagen eerder meereden in de auto.

Drie maanden

Dat kon de politie niet overtuigen. De vrouw werd in de boeien geslagen en meegenomen naar het politiebureau. Ze bleef aangehouden voor drugshandel en drugsbezit met de intentie om te verkopen. “Ik bleef maar denken: ‘Dit is waanzinnig, ik kom morgen wel vrij.’ Daarna, wanneer ik zondag nog niet vrijgekomen was, zei ik: ‘Het is een feestweekend, ik zal maandag wel thuis zijn.’ Dan werd het elke dag ‘Ik kom morgen vrij’”, vertelde Fincher aan Amerikaanse media.



Ze vertelde andere gedetineerden, de bewakers en politieagenten dat ze onschuldig in de cel zat, maar niemand geloofde haar. De borgsom, die één miljoen dollar (879.000 euro) bedroeg, kon ze niet betalen. Uiteindelijk zou ze in totaal drie maanden in de cel verblijven.

Geboorte gemist

In het voorjaar kwam dan toch verlossend nieuws. Op 22 maart wees een labotest definitief uit dat de zak suikerspin geen drugs bevatte. Bijna twee weken later, op 4 april, werd de vrouw vrijgelaten.



Fincher zegt nu dat ze tijdens haar verblijf in de gevangenis noodgedwongen belangrijke gebeurtenissen heeft gemist. Onder andere kon de vrouw de geboorte van haar kleinzonen, een tweeling, niet bijwonen en kon ze haar dochter niet bijstaan, nadat die een miskraam kreeg. “Ik was er niet voor mijn familie, wanneer ze me nodig hadden”, aldus de vrouw.



Bovendien blijft de arrestatie op haar strafblad staan, ondanks het feit dat ze onschuldig was. “Door dit incident vertrouw ik de autoriteiten niet meer”, zegt de vrouw. Fincher klaagt daarom de politie aan, net zoals het county waar de arrestatie gebeurde en het bedrijf dat de draagbare drugstest maakte. Ze eist een schadevergoeding.

Drugstest

Het gebeurt in de Verenigde Staten wel vaker dat alledaagse voedingswaren foutpositief testen op drugs. Volgens een rapport in ProPublica is dat onder andere te wijten aan de onbetrouwbare prestaties van de goedkope testkits die de politie gebruikt op straat. De testjes reageren niet alleen op harddrugs, maar ook op veel andere stoffen. Daardoor zouden mogelijk tienduizenden Amerikanen al onschuldig in de cel zijn beland.

