Vrouw (29) van footballcoach: “Seks met 16-jarige gebeurde met wederzijdse toestemming” mvdb

04 december 2018

16u04

Bron: New York Post 0 Bizar Een Amerikaanse (29) die een celstraf uitzit wegens het verrichten van seksuele handelingen met een minderjarige footballspeler (16), moet hem mogelijk een schadevergoeding van minstens twee miljoen dollar betalen. Kelsey McCarter zegt dat haar vrijpartijtjes in 2015 geheel met wederzijdse toestemming gebeurden. Ze wil dat de rechter de klacht verwerpt.

De vrouw is getrouwd met de footballcoach van een middelbare school in de staat Tennessee. Ze pleitte vorig jaar schuldig op alle tenlasteleggingen en zit een celstraf van drie jaar uit. Als Kelsey dertig procent van de gevangenisstraf heeft uitgezeten, kan ze in aanmerking komen voor een vervroegde vrijlating.

De inmiddels meerderjarige jongen wil nu via een nieuwe juridische procedure een schadevergoeding van meer dan twee miljoen dollar bekomen. Volgens de wetgeving in de staat Tennessee is geslachtsgemeenschap tussen een meerderjarige en een zestienjarige strafbaar. De jongen zegt dat hij psychisch leed door de seks. De advocaat van Kelsey vindt dat er bewijzen zijn waaruit blijkt dat de adolescent vrijwillig deelnam aan de minstens elf seksafspraakjes tussen juli en oktober 2015. Een nieuwe rechtszaak is volgens hem niet aan de orde, laat staan een torenhoge schadevergoeding. Ook Kelsey's echtgenoot Justin en het schooldistrict waarvoor hij werkte, zijn aangeklaagd. Hen wordt nalatigheid aangewreven.

Inwonen

De jongen en zijn broer werden na familiale problemen met hun alleenstaande moeder door Kelsey en Justin in juli 2014 in huis genomen. De broers woonden meer dan een jaar bij hen in. Toen Justin de broers in augustus 2015 vroeg om de woning te verlaten, was hij naar eigen zeggen niet op de hoogte van de verboden affaire. Iets wat hij tot op de dag van vandaag blijft volhouden.

Het vertrek van de jongen betekende niet het einde van hun verhouding. Kelsey dwong met succes af dat de jongen in oktober 2015 opnieuw bij hen mocht intrekken. De jongen zette enkele maanden later een naaktfoto van Kelsey op de sociale media, wat de zaak aan het rollen bracht. Justin moest meteen stoppen als coach op de school.

Nog volgens de advocaat van Kelsey hield de zestienjarige de affaire zelf draaiende. Hij kon op die manier bij het opvanggezin blijven wonen en kon zo er later met succes naar terugkeren. Op 20 december moet de rechter oordelen of de juridische procedure kan worden voortgezet.