Vroege kerst voor lottospeler: Zwitser wint 135 miljoen euro bij EuroMillions mvdb

11u36

Bron: ANP 0 REUTERS Zwitserse franken. Bizar Een lottospeler in Zwitserland kan zich met de kerst een of misschien twee extra hertenbiefstukjes permitteren. Hij kocht gistermiddag een lot voor 20 euro dat nu goed blijkt voor de hoofdprijs van omgerekend 135 miljoen euro in EuroMillions.

Het gokbedrijf Swisslos maakte woensdag bekend dat het winnende lot werd gekocht in de buurt van de stad Zürich. Of de gelukkige zich al heeft gemeld, is niet bekend.

De laatste keer dat de hoofdprijs bij Swisslos viel was 3,5 jaar geleden en die was met 27 miljoen euro een stuk bescheidener. De hoogste prijs die Swisslos namens EuroMillions tot nu toe uitkeerde, was 100 miljoen euro in 2013.

Swissloss is de Duitstalige loterij van Zwitserland, en sloot zich in oktober 2004 aan bij de EuroMillions-landen. Het Alpenland is echter geen lid van de Europese Unie.