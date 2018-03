Vroedvrouw haalt eigen baby met keizersnede zelf uit haar buik Joeri Vlemings

14 maart 2018

19u44

Toen vroedvrouw Emily Dial uit Kentucky hoorde dat ze zwanger was, had ze meteen twee wensen. Dat haar vriendin en fotografe Sarah Hill de bevalling op beeld zou vastleggen en dat ze zelf zou optreden als verloskundige. Zo geschiedde.

Fotografe Sarah Hill deed het bijzondere verhaal op Facebook en op de blog lovewhatmatters.com, Emily Dial op CafeMom. Sarah en Emily raakten drie jaar geleden goed bevriend met elkaar, nadat Emily de vroedvrouw was geworden van de zwangere fotografe. Toen Emily weer zwanger was, vroeg ze aan Sarah om de geboorte te fotograferen. Emily wist ook al meteen dat ze zichzelf wou verlossen met een keizersnede.

Emily kon de keizersneegeboorte van haar kindje - een dochtertje - 'actief' volgen. "Het was een ongelooflijk gevoel om naar onderen te grijpen, haar hoofdje te voelen en dan de rest van haar stilaan voelen komen, maar het was een beetje raar dat ik de rest van mijn buik niet kon voelen", zei Emily aan CafeMom. Het moment dat Emily haar dochtertje voor het eerst in de ogen kon kijken, beschrijft de verloskundige als "surreëel". De baby kreeg de naam Emma.

Emily en haar man Daniel kregen eerder al op 17 mei 2012 een zoontje, Greyson, die ook via een keizersnede ter wereld kwam. De jongen werd met een ernstige afwijking geboren en overleed na tien dagen. Op 9 september 2013 werd dochtertje Ella geboren, ook al met een keizersnede.

Niemand van het hele team dat aanwezig was bij de bevalling wist of hun collega mama zou worden van een jongetje of een meisje. De enthousiaste fotografe Sarah Hill besloot zo op Facebook: "Het was een eer om erbij te zijn en dit vast te leggen voor haar en Daniel. En, verrassing! Het is een meisje!!"