Vriendin bijt zich vast in tong van haar vriend en weigert los te laten: politie moet tussenbeide komen kg

23 mei 2018

18u28

Bron: Daily Mail, QQ 2 Bizar Een Chinese twintiger moest gered worden door de politie nadat zijn vriendin zich vastbeet in zijn tong. De vrouw weigerde los te laten en dreigde zo de tong af te bijten. Enkele agenten slaagden er uiteindelijk toch in het koppel te scheiden.

De gewelddadige zoenpartij vond plaats op straat in de provincie Anhui, in het oosten van China. Volgens getuigen zou de 23-jarige Liu net voor het incident hebben gevraagd om de relatie te verbreken, waarop zijn 26-jarige vriendin Zhou een laatste afscheidskus voorstelde. Tijdens de kus zette zij haar tanden echter in zijn tong. De jongen kon zichzelf niet meer bevrijden en uiteindelijk moest de politie opgetrommeld worden.

Worsteling

In enkele online beelden is te zien hoe agenten haar kaken proberen open te wrikken, terwijl de vrouw nog steeds in een kus verwikkeld lijkt te zijn met de twintiger. Na een lange worsteling lost de vrouw uiteindelijk dan toch haar greep. De agenten zouden naar verluidt pepperspray hebben gespoten om de vrouw te verzwakken. De jongen werd naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging. Daar bleek zijn tong gehavend, maar intact te zijn.

Mentale problemen

De jonge vrouw werd weer naar huis gebracht. Volgens haar ouders kampte de vrouw in het verleden met mentale problemen, waarvoor ze eerder succesvol was behandeld. De vrouw zou slechts onlangs hervallen zijn, klinkt het. Het koppel zou voor het incident al jaren een normale relatie hebben gehad.