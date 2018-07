Vreemd record gebroken: meeste aantal watermeloenen snijden op buik NDB

18 juli 2018

15u30

Bron: VTM Nieuws 0

In de Verenigde Staten heeft Ashrita Furman een vreemd wereldrecord gezet. Hij heeft het meeste aantal watermeloenen in twee gesneden … op zijn buik. De Amerikaan verzon de opdracht zelf en stapte ermee naar de organisatie van Guinness World Records, die hem dan regels oplegde. Furman slaagde erin om 26 watermeloenen in twee te snijden binnen de minuut.