Vreemd, dit boek weegt abnormaal veel...

04 september 2018

19u23

Bron: El Diaro - El Periodico 0 Bizar Een boekenantiqariuaat in de westelijke Spaanse stad Badajoz is vorige week ontruimd en doorzocht door de ontmijningsdienst. Wat bleek: in een uitgehold exemplaar van het boek 'Reyes mendigos' van de Franse schrijver Jean Lartéguy stak een compleet tijdbommechanisme.

Het was het personeel al opgevallen dat het exemplaar abnormaal veel woog. De politie en de ontmijningsdienst rukten groots uit nadat een personeelslid hen een foto van het mechanisme had gestuurd.

De ordediensten stelden een tijdelijke veiligheidsperimeter rond de tweedehandswinkel in. Medewerkers van de ontmijningsdienst stelden vast dat de chronometer in de mechaniek al lang niet meer werkte. Ook werden er geen explosieve materialen aangetroffen. Het bomboek werd in beslag genomen en wordt nog steeds onderzocht. Het exemplaar werd midden jaren 80 gedrukt. Het is voorlopig niet duidelijk wie het binnenbracht en wanneer.

De eigenaar van het antiqariuaat meent dat het boek wel eens zou kunnen toebehoren aan de Baskische terroristische afscheidingsbeweging ETA. Die zat midden jaren 80 nog volop verwikkeld in een gewapende strijd met de Spaanse overheid. Bij bomaanslagen en schietpartijen vielen in dit decennium verspreid over heel Spanje tientallen doden. Het bewuste boek zou wel eens gefungeerd kunnen hebben voor een nooit uitgevoerde aanslag. De ETA hief zich dit jaar zelf op.

Auteur Jean Lartéguy (1920-2011), WOII-veteraan en oorlogscorrespondent , schreef in 1960 het boek 'Les centurions' over de Algerijnse Onafhankelijksheidsoorlog. Dat boek is het eerste waar een zogenoemd 'tikkende-tijdbomscenario' wordt toegepast, een gedachte-experiment waarin het martelen van verdachten wordt gerechtvaardigd indien zo een terreuraanslag kan worden voorkomen.

