Vrachtwagen overladen? Deze boze trucker heeft wel héél drastische oplossing sam

23 juli 2018

18u04

Bron: KameraOne 5

In het Russische Rostov houdt de politie op 5 juli een vrachtwagenbestuurder tegen omdat zijn voertuig te zwaar geladen is. De chauffeur heeft daar een snelle oplossing voor en zet de kleppen van zijn laadbak gewoonweg open. Een flinke lading graan gutst zo het asfalt op, waardoor de trucker bijna omvalt. Over het incident is verder niets geweten.

Bekijk ook: