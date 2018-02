Vrachtwagen beschadigt 2.000 jaar oud werelderfgoed in Peru Gyurka Jansen

01 februari 2018

13u08

Een vrachtwagen heeft afgelopen weekend de wereldberoemde Nazcalijnen in Peru beschadigd. Dat maakt het Ministerie van Cultuur in het land bekend. De chauffeur zou borden genegeerd hebben terwijl hij dwars door de vlakte reed. Het gebied met de tweeduizend jaar oude lijnen staat op de werelderfgoedlijst.

De 40-jarige vrachtwagenchauffeur Jainer Flores Vigo is na het incident gearresteerd, maar inmiddels weer op vrije voeten. Volgens de openbare aanklager was er niet genoeg bewijs dat hij ook met opzet gehandeld zou hebben.

Werelderfgoed

De lijnen vormen geogliefen, dat zijn enorme tekeningen in het zand van de pampa's van Peru. Door de unieke omstandigheden in het gebied zijn de abstracte figuren duizenden jaren bewaard gebleven. Tussen ongeveer 500 voor en 500 na Christus werden op de hoogvlaktes talloze enorme abstracte figuren en afbeeldingen van mensen en dieren gemaakt. De figuren hebben waarschijnlijk een rituele astronomische functie vervuld.



Het totale gebied waar de figuren te vinden zijn beslaat zo'n 450 vierkante kilometer. De vrachtwagen heeft diepe sporen achtergelaten over een klein stukje, van zo'n 50 bij 100 meter. Daarbij zijn drie van de geogliefen beschadigd.

Eerder werd het unieke werelderfgoed ook al eens beschadigd. In 2014 lieten actievoerders van Greenpeace voetsporen in het gebied achter toen ze er borden plaatsten. Verder wordt het gebied met enige regelmaat geplaagd door onoplettende vrachtwagenchauffeurs zoals Flores. De Peruaanse autoriteiten willen de controle op het uitgestrekte gebied nu nog verder opvoeren.