VR-bril legt vast hoe kinderen omgaan met gevaren in het verkeer Jolien Lelièvre

12 december 2018

Hoe gaan kinderen om met de gevaren in het verkeer? De universiteit van Gent onderzocht het door kinderen te laten fietsen met een Virtual Reality bril op. De bril registreert of de kinderen het gevaar opmerken en wanneer ze dat ook doen. Wat blijkt? Kinderen merken het gevaar later op dan volwassenen en zijn ook door andere dingen afgeleid.

Kinderen zijn daardoor ook veel kwetsbaarder. In de eerste negen maanden van dit jaar gebeurden er al 737 ongevallen met fietsers jonger dan vijftien. Dat zijn er elke dag bijna drie. Bij één op de tien ongevallen met fietsers is een kind betrokken. Dat aantal moet teruggedrongen worden aan de hand van dit fietsonderzoek.

