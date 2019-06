Voortvluchtige die zich wou aangeven bij 15.000 likes, heeft zich bij politie gemeld mvdb

21 juni 2019

16u05

Bron: CNN 0 Bizar Belofte maakt schuld: het heeft wat langer geduurd dan voorzien, maar de voortvluchtige Amerikaan Jose Simms (30) zit achter slot en grendel in Connecticut.

De crimineel merkte in mei dat de politie via Facebook zijn opsporingsbericht had verspreid, waarop hij zelf via een chatbericht het betrokken korps in het stadje Torrington contacteerde en hen een merkwaardig voorstel deed. Hij wou zich wel aangeven op voorwaarde dat het bericht meer dan 15.000 likes kreeg.

Simms heeft zeven verschillende feiten op zijn kerfstok, gaande van huisvredebreuk tot het verwonden van een kind. Brett Johnson van de politie in Torrington kreeg de opdracht de ‘onderhandelingen’ met Simms aan te vatten. De agent probeerde hem te laten landen op 10.000 likes, terwijl Simms 20.000 likes voor ogen had. Uiteindelijk deden beide partijen al chattend wat water in de wijn en bereikten ze een akkoord op 15.000 likes. Door de media-aandacht kreeg het opsporingsbericht meer dan 30.000 likes en 1.700 reacties, maar - verrrassing - Simms hield zich niet aan de belofte en bleef wekenlang voortvluchtig.

Dat bleef zo tot dinsdagochtend (plaatselijke tijd). Hij ging zich bij het politiekantoor van Torrington melden en werd ter plekke in de boeien geslagen. Simms was volgens een betrokken politieman zelf verbaasd over de massale media-aandacht rond de zaak.



De man had enkele dagen voor zijn arrestatie al via internet geklaagd dat hij zijn eigen ‘mugshot’ niet meer terugvond tussen andere opsporingsberichten.