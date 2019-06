Voortvluchtige: "Als mijn signalement meer dan 15.000 likes krijgt, geef ik me over” mvdb

03 juni 2019

10u08

Bron: Inside Edition - AP 0 Bizar Een Amerikaans politiekorps is bijna van hun stoel gevallen na de publicatie van een opsporingsbericht. De voortvluchtige in kwestie contacteerde hen zelf en liet via Facebook verstaan dat hij zich wel wil aangeven op voorwaarde dat het bericht meer dan 15.000 likes krijgt.

Brett Johnson van de politie in Torrington (Connecticut) werd eind mei via Facebook benaderd door de gezochte crimineel Jose Simms (29). Deze wou zich wel laten inrekenen, maar zijn ‘mugshot’ moest 20.000 likes krijgen.



Eens de totale verbazing over de vreemde gang van zaken was weggeëbd, startte Johnson te onderhandelen. De agent probeerde Simms te laten landen op 10.000 likes. Uiteindelijk deden beide partijen wat water in de wijn en bereikten ze een akkoord op 15.000 likes.



Door de grote media-aandacht heeft het opsporingsbericht de beoogde kaap van 15.000 likes al lang gerond, maar verrassing: de crimineel is zijn belofte nog niet nagekomen en blijft vooralsnog spoorloos.



De man bevindt zich vermoedelijk in de aanpalende staat New York. Hij heeft zeven arrestatiebevelen achter zijn naam staan, gaande van inbraak tot het verwonden van een kind.



Associated Press kon met succes Simms via Facebook bereiken. Hij verklaarde laconiek aan het persbureau dat hij de politie wil belonen voor al het harde werk in de zoektocht naar hem. Wordt allicht vervolgd.