Voornaam Griezmann Mbappé geweigerd: voetbalgekke ouders stappen mogelijk naar familierechtbank mvdb

28 november 2018

19u44

Bron: Belga 0 Bizar De Franse justitie buigt zich over de aanvraag van een koppel dat zijn kind Griezmann Mbappé als voornaam wil geven. De ouders uit Grive, in het centrum van Frankrijk, willen hun kind noemen naar de sterren van de Franse voetbalploeg, die afgelopen zomer wereldkampioen werd in Rusland.

De lokale krant La Montagne bracht het nieuws over de bijzondere voornaam woensdag naar buiten. De ambtenaar van de burgerlijke dienst in Brive meende dat de naam "in strijd kon zijn met het belang van het kind" en riep de hulp van de procureur van justitie in.



Als die het advies van de lokale ambtenaar volgt, gaat de zaak naar de familierechtbank. Die kan het koppel verplichten een andere voornaam te kiezen of de voornaam definitief verbieden.

