Voormalig Hitler-hotel met ondergrondse bunkers staat te koop voor 3,6 miljoen euro

17 februari 2020

23u32

Bron: Berchtesgadener Anzeiger, Passauer Neue Presse 1 Bizar In het Duitse dorp Berchtesgaden staat een opmerkelijk gebouw te koop. ‘Hotel Zum Türken’ is op het eerste zicht een prachtig authentiek hotel. Maar het gebouw draagt een duister verleden met zich mee. Adolf Hitler ontving er tijdens zijn vakanties verschillende hooggeplaatste nazi’s. Het gebouw staat te koop voor 3,6 miljoen euro.

Het gebouw wordt aangeboden op de website van makelaar Sotheby’s International Realty. De foto’s tonen een hotel op een prachtige locatie, met een mooi uitzicht op de bergen. “Een reis door de tijd met een droomachtig uitzicht”, zo luidt de titel van de advertentie.

Het hotel werd gebouwd in 1911 en is gelegen op de Obersalzberg. Hoewel er in de advertentie met geen woord over gerept wordt, zou dat volgens Duitse media toch een belletje moeten doen rinkelen. Adolf Hitler in hoogsteigen persoon bracht immers veel van zijn vakanties door in het ernaast gelegen ‘Berghof’. Dat woonhuis van Hitler werd in 1945 door de Britse luchtmacht gebombardeerd.

Vaak trok hij echter ook naar Hotel Zum Türken, waar hij hooggeplaatste nazi’s en topmedewerkers van de Gestapo ontving. Hij hield er toespraken en lichtte er zijn plannen toe. Het gebouw, dat zeventien slaapkamers telt, zou ook gediend hebben als SS-hoofdkwartier.

Bunkers

Hitler liet vlakbij ook een ondergronds gangenstelsel aanleggen, dat diende als ontsnappingsroute. De ingang ervan ligt aan het hotel en geeft toegang tot ondergrondse bunkers. Die kon je tot voor kort bezoeken voor 5 euro.

Neo-nazi’s

In Duitsland leeft de vrees dat het hotel nu in verkeerde handen terechtkomt en een soort van bedevaartsoord zou worden. Niet onterecht, want de ondergrondse gangen in de buurt bleken eerder al een trekpleister voor neo-nazi’s. Politicus Karl Freller (CSU), die ook directeur is van de Stichting ‘Bayerische Gedenkstätten’, hoopt daarom dat de regering het pand zal kopen.