Voorbijganger trakteert dakloze op McDonald's-menu, politie zet hen buiten mvdb

02 maart 2018

09u02

Bron: FoxNews13.com 510 Bizar De politie heeft woensdag een dakloze man naar de uitgang van een Amerikaans McDonald's-restaurant begeleid nadat die van een voorbijganger een maaltijd cadeau had gekregen. Ook de voorbijganger die de dakloze man mee binnen had gevraagd, moest het pand in Myrtle Beach in de staat South Carolina verlaten.

Yossi Gallo, de man die de dakloze de maaltijd had getrakteerd, filmde het politieoptreden met zijn smartphone en zette de beelden op Facebook. Het leidt tot duizenden boze reacties naar McDonald's en de politie toe. Het filmpje is inmiddels al enkele miljoenen keer bekeken. Op de beelden is te zien hoe een verontwaardigde Gallo meermaals een agente toeschreeuwt: "You guys, suck!".

De plaatselijke burgemeester heeft zich inmiddels in de discussie gemengd. Burgemeester Brenda Bethune zegt dat de video niet geheel weergeeft wat er gaande was. De dakloze man is gekend bij het personeel van het restaurant en veroorzaakte eerder al problemen. Ze verdedigt het optreden van de politie. "De agenten deden hun werk met de nodige waardigheid en respect naar de dakloze man toe. Onze agenten werken nauw samen met verschillende daklozenopvangcentra in onze regio", stelt ze.