Voor de echte fans: fles whisky van 55 jaar oud kost 25.000 euro

30 januari 2020

Bron: Reuters 4 Bizar Een single malt whisky van destilleerderij Yamazaki, 55 jaar oud én in beperkte oplage: gooi die ingrediënten bij elkaar en het prijskaartje oogt uiteraard indrukwekkend. Voor één fles moet de echte fan 3 miljoen yen (25.000 euro) op tafel leggen.

De kostbare flessen -er worden er maar honderd gemaakt- zijn vanaf vandaag te koop. Potentiële kopers kunnen meedoen met een loting, zo maakte het bedrijf Suntory bekend.

De makers van duurdere whisky’s gaan door moeilijke tijden omdat er in het voorbije decennium zoveel single malts op de markt gekomen zijn. Ouderdom speelde geen rol meer, de behoefte aan whisky kwam op de eerste plaats. En dus kwamen er veel meer goedkopere soorten op de markt.

Om die reden stopte Suntory in 2018 ook met de verkoop van de 17 jaar oude Hibiki. De populaire delicatesse speelde in de film ‘Lost in Translation’ nog een belangrijke rol.

Veel whiskyfans geven echter de voorkeur aan kwaliteitsvolle single malts. “Ons imago als luxeproducent mag weer opgepoetst worden", stelt Kengo Torii als hoofd van de whiskydivisie van Suntory. “We maakten ons zorgen omdat er rond Yamazaki al zo lang niets nieuws meer op de markt gekomen was.”

De nieuwe whisky is gerijpt op vaten van mizunara-eiken en hout van de Amerikaanse witte eik. Geen enkele creatie van Yamazaki is ouder. Ook de keuze voor de destilleerderij in Osaka is niet toevallig: op die locatie werd de eerste malt whisky van Japan geproduceerd. Blender Shinji Fukuyo beschrijft de smaakt als zoet en houtig, met een rijp fruitaroma en een lange nadronk.

Het bedrijf verkocht in 2005 een ‘limited edition’ van een 50 jaar oude Yamazaki voor een miljoen yen (circa 8.350 euro). Een ervan werd geveild in 2019 en leverde bijna 400.000 euro op.