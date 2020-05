Vogelspotter in Central Park vraagt baasje om hond aan leiband te houden, maar zij belt de politie: “Een zwarte man bedreigt mij” Joeri Vlemings

26 mei 2020

18u46

Bron: Washington Post, CNN, USA Today 2 Bizar Christian Cooper ging gisterochtend, zoals elke dag in deze coronaperiode, vogels spotten in het beroemde Central Park in het New Yorkse Manhattan, toen hij een loslopende hond zag waar dat niet mocht. Hij verzocht het baasje om de cockerspaniël aan de leiband te houden, maar de witte vrouw weigerde en belde in plaats daarvan zélf de politie met de boodschap: “Een zwarte man bedreigt mij met de dood.”



De ontmoeting in Central Park tussen twee Coopers - geen familie van elkaar - liep gisterochtend rond 8 uur grondig mis. Vogelliefhebber Christian Cooper kreeg een ander dier dan een vogeltje in het vizier op zijn geliefkoosde terrein in het immense New Yorkse park: een loslopende hond. Terwijl de viervoeters in dat bosrijke deel van Central Park, de Ramble, aan de leiband moeten. De 57-jarige man vroeg daarom aan het baasje van de cockerspaniël, Amy Cooper, om de regels te volgen. Dat deed hij wel vaker, omdat het woelen van honden tussen de planten en struiken de vogels en de natuur verstoort. Ook gisteren had Cooper de camera en wat hondensnoepjes in de aanslag, voor het geval zijn verzoek zou worden weggewuifd. En prijs had hij, want Amy Cooper weigerde inderdaad haar tweejarige cockerspaniël Henry de leiband om te doen.

Christian Cooper wou Henry toen lokken met snoepjes, waarop Amy Cooper woest werd. “Blijf weg van mijn hond!” riep ze terwijl ze op de Afro-Amerikaanse man afstapte. Vanaf dan begon die te filmen. De vrouw dreigde er mee om de politie te bellen met de boodschap dat een zwarte man haar met de dood bedreigde. “Bel de politie dan maar, alsjeblieft, en vertel hen wat je wil.” En dat dééd Amy Cooper. Ze belde het Amerikaanse noodnummer 911 met een geagiteerde stem alsof ze op dat moment zelf aangevallen werd. Ze zei dat een Afro-Amerikaan haar en haar hond aan het filmen was en hen bedreigde. Ondertussen had ze Henry nog altijd niet aan de leiband gehangen, maar tilde ze hem de hele tijd bij zijn halsband op, zodat ze het arme dier bijna wurgde. Uiteindelijk klikte ze de hond dan toch vast aan de leiband.

De politie kwam ter plaatse, maar Christian Cooper was toen al weg. Hij zette het filmpje van het onaangename gebeuren wel op social media en de video ging viraal. Met grote gevolgen voor Amy Cooper, die geen al te beste beurt maakte. Op Twitter was de hashtag #FireAmyCooper trending, haar werkgever stuurde haar verplicht op betaalde vakantie en het dierenasiel waar ze de cockerspaniël was gaan halen, nam de hond weer van haar af.

Dat hoefde nu ook weer niet allemaal voor Christian Cooper. “Wraak interesseert mij niet”, zei hij. “Het is jammer wat er is gebeurd. Ze heeft de situatie zeker verkeerd beoordeeld, maar ze deed haar hond toch de leiband om. Voor mij moet er haar verder niks overkomen.”

Amy Cooper heeft zich inmiddels openlijk verontschuldigd bij haar naamgenoot en zijn familie.

