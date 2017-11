Vogel crasht in volle vlucht tegen vliegtuig en blijft steken Joeri Vlemings

22u14

Bron: ABC 2 Instagram/planespottermia Vogel blijft steken in vliegtuigneus. Bizar Een 'bird strike' is niet zo uitzonderlijk, maar deze wél. American Airlines-vlucht 1498 van Mexico City naar Miami werd opgeschrikt door zo'n crash met een vogel. Maar het straffe was dat de onfortuinlijke vogel in de neus van het vliegtuig bleef steken.

Het incident vond gisteren plaats. Toen het vliegtuig aan het dalen was richting luchthaven van Miami, kwam het onzacht in aanraking met de vogel. Het dier beleefde de rest van de vlucht mee, want het had zich door de neusromp geboord. Aan de grond werd de schade duidelijk. Buiten de vogel raakte niemand van de passagiers gewond, liet American Airlines weten. De Airbus A319 werd hersteld en was gisteravond alweer vliegensklaar.

BIRD STRIKE: An American Airlines plane get a bird stuck in its nose cone while landing in Miami. pic.twitter.com/JeAZeYYjUV — ABC World News Now (@abcWNN) November 15, 2017