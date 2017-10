Voedselbank krijgt soepblik dat vijftig jaar over de datum is IB

00u03

Bron: BBC 0 rv Het soepblik uit waarschijnlijk 1971. Bizar Een blikje soep van Heinz dat al bijna vijftig (!) jaar over de datum is, werd deze week gedoneerd aan de voedselbank van Cardiff, Wales. De soep wordt al 35 jaar niet meer gemaakt door Heinz en het prijsje laat zien dat de soep voor 1971 verkocht werd. "Dit blikje hoort thuis in een museum, niet in de voedselbank."

Volgens de voedselbank van Cardiff is het blik soep het oudste product dat ze ooit ontvangen hebben. "Waarschijnlijk is het zelfs nog eetbaar", zegt Helen Bull van de Cardiff Foodbank, "maar ik zal het zeker niet proberen!"

It's a record!! Never had a donation to @CardiffFoodbank with 10d on before! @HeinzUK pic.twitter.com/ePCy6ew2mB Cardiff Foodbank(@ CardiffFoodbank) link

Lees ook Amerikaanse professoren raken in de prostitutie door armoede

Het blik soep is zeker niet het eerste product dat over de datum was toen het aan de voedselbank gedoneerd werd: "we hebben ook een blik met maïs uit 1982 en pasta uit de jaren zeventig", vertelt Bull. "De mensen hebben het hart op de juiste plaats door te doneren, maar ze controleren helaas niet altijd de datum van hun producten wanneer ze hun kasten uitruimen."

Museum

Op sociale media, waar de voedselbank een fotootje van het bewuste blik deelde, werd al gesuggereerd dat de soep in een museum thuishoorde. Ook werd geopperd dat Heinz een pallet soep doneert die níet over de datum is. Anderen stellen dan weer voor het blikje via internet te veilen en de opbrengst naar de voedselbank te laten gaan. "Je zal ervan versteld staan hoeveel dit nog kan opbrengen", klinkt het.

Hopefully a nice fat donation of in-date cans from @HeinzUK (hint hint, awesome charitable and PR opp here guys) Lorraine Dallmeier(@ herbBlurb) link