Vlucht van Atlanta naar Barcelona moet terugkeren na incident met zware diarree

De piloot vroeg vrijdagavond, twee uur ver in vlucht 194 van Atlanta in de VS naar Barcelona in Spanje - een vlucht die normaal acht uur duurt - toestemming om terug te keren. De oorzaak was niet een of ander technisch probleem met de Airbus A350, maar bleek van medische aard. “Er is gevaar voor de gezondheid. We hebben een passagier aan boord met diarree over heel het vliegtuig en daarom willen ze dat we terugkeren naar Atlanta”, klonk het in een opgenomen en op ‘X’ verspreid gesprek tussen de piloten met de luchtverkeersleiding.