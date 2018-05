Vlucht richting Schiphol moet tussenlanding maken: "De stank van die passagier was niet te harden" SVM

30 mei 2018

22u32

Bron: Eigen berichtgeving/VRT NWS 0 Bizar Opschudding op een Transavia-vlucht van Gran Canaria richting Schiphol: een van de passagiers stonk zo hard dat mensen in zijn buurt er misselijk van werden. De piloot diende een tussenlanding te maken in het Portugese Faro om de situatie op te lossen.

De bemanning vond het onverantwoord om met de man verder te vliegen omdat hij onwel leek te zijn. "Het vliegtuig week dus uit omwille van medische redenen, maar het klopt inderdaad dat hij een geur bij zich droeg", drukt een woordvoerder van de vliegtuigmaatschappij het diplomatisch uit.

Landgenoot Piet Van Haut zat op het bewuste vliegtuig. "De stank aan boord was niet te harden, alsof hij zich al weken niet meer gewassen had", getuigde hij. "Verschillende passagiers werden ziek en moesten overgeven. Om ons wat te sparen, werd hij zelfs een tijdje op het toilet gezet." Op de beelden die Van Haut maakte, is te zien hoe medisch personeel hem op het tarmac staat op te wachten.

In februari moest een piloot van Transavia Airlines ook al een onverwachte landing maken omdat een passagier maar bleef winden laten. De flatulentie hitste de gemoederen uiteindelijk zo hoog op dat er een gevecht van kwam.