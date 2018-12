Vloekt Grover nu in ‘Sesamstraat’? Wat hoor jij? Mark den Blanken sam

29 december 2018

Een clipje van zes seconden doet flink wat stof opwaaien op sociale media. Het gaat om een gesprekje tussen Rosita en Grover in de Amerikaanse versie van Sesamstraat, waarin de muppet 'fucking' lijkt te zeggen.

Terwijl Sesamstraat normaal bekendstaat om de pedagogisch verantwoorde verhaallijnen, lijkt het in het korte gesprekje tussen Rosita en Grover een heel andere kant uit te gaan. Of toch niet? Wie herinnert zich nog de discussie over de kleur van een jurk en het felle debat over Yanny en Laurel? Net zoals toen zijn mensen verdeeld in twee kampen.

Waar de één Grover “Yes, yes! That’s a fucking excellent idea!’, hoort zeggen, hoort de ander hem: “Yes, yes! That sounds like an excellent idea!” roepen. En niet eens altijd. “Ik hoorde enkel de scheldende versie, totdat ik naar de zin keek zonder het scheldwoord”, reageert iemand op Reddit. “Nu kan ik 'm alleen nog horen zonder scheldwoord. Gek hoe het menselijk brein werkt.”

Hoewel er een flinke discussie woekert over wie wat hoort, is er wel een conclusie op social media: iedereen vindt het vooral hilarisch. Het blijkt dat je de versie kan horen, die je wil horen. Wanneer je Grover wil horen schelden, dan hoef je alleen maar aan dat ene zinnetje te denken en de muppet slaat schuttingtaal voor je uit.

