Vliegtuig van Miami naar Londen keert na 1,5 uur terug voor vrouw die mondmasker weigert te dragen

Wie vond de PCR-test eigenlijk uit? Een excentrie­ke wetenschap­per die hield van surfen en LSD

De PCR-test is ons allen bekend. De test, die beschouwd wordt als de meest betrouwbare manier om het coronavirus op te sporen, is zelfs niet meer weg te denken ten tijde van de huidige pandemie. Maar wie heeft het ‘stokje in de neus’ eigenlijk uitgevonden? Geen knullige wetenschapper, maar wel een excentriek figuur. Zo bedacht de Amerikaan Kary Mullis, een biochemicus die zich al eens graag in hogere sferen bevond en van surfen hield, de PCR-techniek in 1983.

7 januari