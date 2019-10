Vliegtuig ontruimd nadat dronken passagier overgeeft op hoofd van vrouw Tom Tates

13 oktober 2019

08u37

Bron: AD Bizar Een vooralsnog onbekende vrouw is aan boord van een toestel van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines op wel heel smerige wijze het slachtoffer geworden van een stomdronken passagier. De man leegde zijn maag over het haar van de reizigster, waarna de gezagvoerder het hele vliegtuig liet ontruimen voor een grondige schoonmaakbeurt.

Het ranzige incident vond plaats toen het vliegtuig op het punt stond te vertrekken van Chicago naar Baltimore. Maar wat een doorsnee vlucht met de low budgetmaatschappij had moeten worden, werd tot afgrijzen van de passagiers een drama.



Twee dronken passagiers hadden eerst een kliederboel gemaakt van een van de toiletten door een kraan open te laten staan. Daardoor liep er water de cabine in. Vervolgens kwam een andere, eveneens ladderzatte man tevoorschijn die de blonde vrouw besmeurde. Reiziger Cassidy Smith fotografeerde en filmde de oproer aan boord van het toestel en op het vliegveld waar de dronken man werd aangehouden.

Volgens Smith bleef het vrouwelijke slachtoffer uiterst kalm toen ze had ontdekt wat haar was overkomen. Vervolgens liet ze vrij onbewogen toe hoe een stewardess met plastic handschoentjes probeerde de ergste troep uit haar lokken te prutsen.



“Als ik dit had meegemaakt, was ik waarschijnlijk overleden van schaamte en smerigheid”, aldus Smith op Twitter. Ze meldt ook nog dat de vrouw op het vliegveld mocht douchen en toen het vliegtuig weer schoon was, ze met natte en schone haren weer instapte en deed of er niets was gebeurd.

Smith, zo stelt ze, vindt de geduldige en ogenschijnlijk begripvolle opstelling van de vrouw een groot compliment waard en meent dat Spirit Airlines haar de kosten van het vliegtripje moet vergoeden. Of de maatschappij dat zal doen is onduidelijk. De luchthavenautoriteiten hebben geen andere details over het voorval gegeven en de identiteit van de dronken passagiers niet prijsgegeven.

