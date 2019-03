Vliegtuig moet terugkeren omdat passagier haar... baby vergeten was in luchthaven Sven Van Malderen

12 maart 2019

16u09

Bron: The Guardian 0 Bizar Een piloot die vanuit Saudi-Arabië op weg was naar Maleisië is kort na het vertrek moeten terugkeren. De reden was wel zeer opmerkelijk: een van de passagiers was... haar baby vergeten in de luchthaven. Dat het ongeloof ook in de controletoren groot was, bewijzen de vrijgegeven audio-opnames.

“God, sta ons bij. Mogen we terugkeren?” Personeelsleden van de luchtverkeersleiding op de luchthaven Koning Abdul Aziz wisten even niet wat ze hoorden toen de vreemde oproep binnenkwam.

“De piloot vraagt of hij mag terugkeren. Iemand is haar baby in de vertrekhal vergeten, het arme dutsje”, aldus de operator van dienst.

“Nooit eerder meegemaakt”

Of hij voor alle zekerheid de reden toch nog eens wilde herhalen? “Zoals ik al eerder zei, is een passagier haar baby vergeten in de terminal. Ze weigert nog verder te vliegen”, luidde het antwoord.

Na kort overleg mocht het vliegtuig inderdaad rechtsomkeer maken. “Keer maar terug naar de gate. Dit hebben we nog nooit meegemaakt”, klinkt het. Normaal kan zoiets enkel in geval van een technisch mankement of als een van de inzittenden zwaar ziek wordt.

Whitney Houston

In 2013 moest een vlucht van Los Angeles naar New York een onverwachte tussenlanding maken in Kansas City omdat een van de passagiers luidop bleef zingen. Zijn nummerkeuze -’I Will Always Love You’ van Whitney Houston- maakte de andere reizigers horendol.

In 2014 maakte een topvrouw van Korean Air ruzie met de bemanning omdat ze haar macademianootjes niet op een schotel geserveerd gekregen had, maar in een “ordinair plastic zakje”. Ook voor die piloot zat er niets anders op dan terug te keren naar de gate. Als gevolg van het incident zat Cho Hyun-ah vijf maanden lang in de cel.