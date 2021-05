Vliegtuig moet noodlanding maken door vleermuis aan boord

Senegalees kent ongezien succes op TikTok door kurkdroog de draak te steken met lifehacks

26 mei Ook genoeg van die zoveelste nutteloze lifehack? Dan is het TikTok-account van Khaby Lame ongetwijfeld iets voor u. De Senegalees verzamelde in nog geen twee maanden tijd meer dan vijftig miljoen fans door een zogenaamd probleem met simpel boerenverstand op te lossen. Wat een drukte om niets, straalt zijn hele lijf uit. Net die achteloze houding valt enorm in de smaak.