Vliegtuig maakt noodlanding op snelweg Redactie

24 mei 2019

16u03

Bron: KameraOne 0

Een autobestuurder, die onderweg was op de autosnelweg naar Miami, kon heel uitzonderlijke beelden maken. De man reed dinsdagochtend bijna alleen over de snelweg toen plots een vliegtuig voor zijn neus opdook. Het klein vliegtuigje was in de problemen gekomen, waardoor de piloot een noodlanding moest maken op de snelweg. Gelukkig raakte niemand gewond.