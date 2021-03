Vliegende schotel met worsten knalt door voorruit van rijdende wagen

Het opmerkelijke ongeval gebeurde afgelopen weekend in Frankrijk op de A7 tussen Lyon en Marseille. Eerst vloog een bidon met water uit de pick-up. Die raakte verschillende wagens, maar zonder schade aan te richten. Vervolgens vloog echter een glazen pyrex-schotel de lucht in. Hij ging over de middenberm en vloog recht tegen de voorruit van een rijdende auto. Gelukkig bleef de schotel in de voorruit steken, waardoor de vrouw die achter het stuur zat alleen glasscherven en -splinters in de armen kreeg.