Vlieg met 'Jetman' met rotvaart mee door Dolomieten

17 juni 2019

20u50

Bron: AP 0

Hij vloog al over het Kanaal, over een vulkaan en naast een vliegtuig, maar eergisteren haalde ‘Jetman’ Yves Rossy ook een indrukwekkende stunt uit in Italië. Boven de Dolomieten sprong de 58-jarige Zwitser uit een helikopter, waarna hij met een topsnelheid van 278 km/u door de bergketen raasde. Het levert prachtige beelden op.