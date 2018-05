Vlaming trekt naar ‘spookziekenhuis’ nabij Parijs, dat plots verlaten werd door de legende van het ‘Beest van Senlis' avh

23 mei 2018

11u44

Bron: La Vie en C 0 Bizar Mister C daalde al af in de Mister C daalde al af in de catacomben van Parijs , trok naar het ‘Eiland des Doods’ in Venetië en bracht nu een bezoekje aan een spookziekenhuis nabij Parijs, waar volgens de legende een ‘beest’ zou rondwaren. Omdat de geruchten rond de legende van het ‘Beest van Senlis’ te onheilspellend begonnen te klinken, werd het ziekenhuis plots verlaten.

Het ziekenhuis vindt zijn oorsprong in de late 19e eeuw, toen Frankrijk kreunde onder een uitbraak van tuberculose. Omdat penicilline pas in 1928 werd ontdekt, was TBC in veel gevallen terminaal. Daarom werden patiënten meestal in quarantaine geplaatst, opdat ze ook niemand anders konden besmetten. Buiten Parijs, ver weg van de beschaving, werd een groots sanatorium gebouwd waar TBC-patiënten werden verzorgd.

Toen TBC eind jaren 20 eindelijk kon worden behandeld, verloor het sanatorium plots zijn nut. Maar tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de instelling omgevormd tot een centrum waar gewonden konden worden behandeld. Na de oorlog kreeg de instelling nog een nieuwe make-over: in de jaren 50 werd het centrum omgebouwd tot een ziekenhuis voor psychiatrische patiënten. En toen begonnen de geruchten over onverklaarbare verschijningen alsmaar luider te klinken.

Patiënten van het psychiatrische ziekenhuis maakten steeds vaker gewag van schimmen, stemmen en aanrakingen. En toen ook het personeel vreemde dingen begon waar te nemen, sloeg de paranoia toe. In de jaren 80 werd de instelling nog omgebouwd tot een kinderhospitaal, maar de geruchten over het ‘beest’ zouden nooit verstommen. Het prachtig gerenoveerde kinderziekenhuis werd zelfs plots volledig verlaten.

Van de ene op de andere dag verhuisde het volledige ziekenhuis naar Senlis op zo’n 60 kilometer van Parijs. Daar werd een bijna identiek complex opgetrokken om alle patiënten in onder te brengen. De oude instelling werd volledig omheind en stilaan nam de natuur de site over. Wat overblijft is een overwoekerd, majestueus gebouw.

Locals hebben nog geprobeerd om het gebouw weer in gebruik te nemen, maar al die pogingen zijn mislukt. Beneden zijn nog sporen van paintballgevechten te vinden, maar de bovenverdiepingen en de kelders zijn onaangeroerd, alsof niemand er ooit nog een voet heeft binnen gezet. De site wordt permanent bewaakt, maar geen enkele bewaker betreedt in het gebouw.

Mister C besloot toch een kijkje te nemen op de plekken waar niemand meer lijkt te komen. Hij baande zich een weg door de wildernis en ging kijken wat er nu eigenlijk klopte van al die geruchten. “In de gebouwen zelf kraakt en piept alles. Het lijkt alsof de gebouwen zelf leven”, schrijft Mister C in zijn blogpost. “Hoewel de gebouwen zelf een permanente klankkast van geluiden zijn, zijn de bovenverdiepingen akelig stil. Een soort synthetische stilte waarvan een mens zich onaangenaam gaat voelen.”

Mister C besloot ook een kijkje te nemen in de beruchte kelders, waar het beest zou rondwaren. De archieven liggen nog altijd onaangeroerd in de gangen, maar van een beest bleek toch geen spoor. Wat wel opnieuw opviel was de doodse stilte en een penetrante geur van terpentijn.

Hoe komt het nu dat een volledig ziekenhuis in paniek slaat en halsoverkop verhuist naar een andere locatie? “Ik kan me perfect inbeelden dat de geluiden in het gebouw de indruk kunnen geven dat het hier gaat om stemmen en om gefluister”, aldus Mister C.

“Dergelijke gebouwen en hun overweldigende architectuur werden vroeger eerder met esthetische doeleinden gebouwd en niet zozeer met een optimale isolatie in het achterhoofd. En wanneer we dit allemaal in de tijdsgeest van toen plaatsen, met de beperkte toegang tot informatie en een stevige invloed van religie en bijgeloof, dan komen we al snel tot het ontstaan van de legende ... een legende die in staat was een volledig complex te laten verhuizen.”

Meer avonturen van Mister C vind je op zijn YouTubekanaal La Vie en C en op zijn website: www.lavieenc.fr.