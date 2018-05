Vlaming reist af naar ‘Eiland des Doods’ in Venetië, waar 168.000 mensen een gruwelijke dood stierven: “De verbrandingsoven deed ons kokhalzen” avh

14 mei 2018

12u28

Bron: La Vie en C 126 Bizar De meeste mensen reizen naar Venetië voor een romantische citytrip, maar niet Mister C. De West-Vlaamse avonturier De meeste mensen reizen naar Venetië voor een romantische citytrip, maar niet Mister C. De West-Vlaamse avonturier daalde enkele weken geleden al af in het gigantische tunnelnetwerk onder Parijs en trok vorige week naar Poveglia, ofwel het ‘Eiland des Doods’. Liefst 250.000 mensen werden naar het Venetiaanse eiland gedeporteerd om er te sterven. “Hier kan je de dood bijna proeven.”

De West-Vlaamse avonturier ‘Mister C’ reist af naar de meest verlaten en bizarre uithoeken van de wereld. Deze keer was Poveglia aan de beurt, een klein eilandje op zo’n 4 kilometer van Venetië. Poveglia is onbekend bij de doorsnee citytripper, maar elke Venetiaan krijgt koude rillingen wanneer hij aan het eiland denkt. Poveglia draagt dan ook een heel duistere en lugubere geschiedenis met zich mee.

‘Het Eiland des Doods’, ‘De Poort naar de Hel’, ‘Spookeiland’… Het zijn slechts enkele bijnamen voor het mysterieuze Poveglia, het eerste eiland dat je tegenkomt wanneer je de baai van Venetië binnen vaart. In de 17e eeuw woonden enkel welgestelde Venetianen op het eiland, de kleine burcht was ook perfect om vijandige schepen af te weren. Door de bloeiende handel steeg ook het bevolkingsaantal in Venetië explosief, maar dat ging ten koste van de hygiëne. In de 18e eeuw brak dan ook een zware pestepidemie uit in de stad, met desastreuze gevolgen.

Lees verder onder de foto.

Quarantaine

De pest hield lelijk huis in Venetië, waarna de overheid overging tot drastische maatregelen. Poveglia werd omgebouwd tot quarantaine-eiland voor pestslachtoffers. Schepen die de baai van Venetië binnen kwamen en waar er een vermoeden van besmetting was, moesten aanmeren op Poveglia en Venetianen die besmet waren met het virus werden samen met hun familie gedeporteerd naar het eiland.

Lees verder onder de foto.

Venetië kreeg zo de pestepidemie onder controle, maar het eens bruisende Poveglia was in een doodseiland veranderd. Naar schatting 168.000 mensen stierven op het eiland, waardoor Poveglia werd opgedeeld in twee gebieden: het ‘levende’ deel en het ‘dode’ deel. Eén enkele brug verbond het levende deel met het gebied waar mensen werden begraven. Wie niet lang meer te leven had, móest de brug over. En wie durfde terugkeren, werd doodgeschoten door de schietgaten naast de poort.

Lees verder onder de foto.

Verbrandingsoven

Omdat zelfs de massagraven stilaan propvol zaten en de lijken zich maar bleven opstapelen, werd op het eiland een verbrandingsoven geïnstalleerd. De gedachte dat hier mensen op grote schaal werden verbrand, deed Mister C bijna kokhalzen, zo laat hij weten. Ook de link met de concentratiekampen is snel gelegd: “Op Poveglia was die oven bijna een noodzaak, om decennia later te worden gebruikt voor de grootste genocide uit de geschiedenis”, aldus Mister C.

Lees verder onder de foto.

Het einde van de pest betekende ook het einde van de bestaansreden van Poveglia. In 1922 werd het eiland omgevormd tot herstellingsoord voor zware psychiatrische patiënten. Wie naar Poveglia werd overgebracht, keerde -net zoals enkele eeuwen voordien- meestal niet terug.

Lobotomie

Volgens enkele legendes gebeurden er onverklaarbare dingen op het eiland. Patiënten maakten gewag van stemmen, schaduwen, aanrakingen en andere vreemde verschijnselen, maar hun verhalen werden nooit serieus genomen vanwege hun mentale toestand. Wie over bovennatuurlijke verschijnselen durfde te praten, kreeg snel een lobotomie (een chirurgische ingreep waarbij het voorhoofdsgedeelte van de hersenen wordt afgesneden van de rest van de hersenen en het zenuwstelsel).

Lees verder onder de foto.

Omdat Poveglia zo afgelegen was, werden er bijna geen controles uitgevoerd op de praktijken op het eiland. Psychiaters experimenteerden er dan ook op los, tot de hoofddokter in de jaren 60 zélf onverklaarbare dingen begon te zien. In 1968 spring hij van de toren zijn dood tegemoet, wat meteen het einde betekende van de psychiatrische instelling op Poveglia.

Luxehotel

In 2014 probeerde een rijke ondernemer de oude instelling om te vormen tot een luxehotel, maar al tijdens de eerste week van de renovatiewerken stortte een deel van de stellingen in. Acht mensen lieten het leven bij het ongeval en het project werd afgeblazen. Momenteel is het eiland volledig van de buitenwereld afgesloten en het eiland betreden is ten strengste verboden.

"We konden de dood bijna proeven"

Mister C besloot om toch een kijkje te gaan nemen en liet zich door een local naar Poveglia varen. Het eiland is ondertussen volledig verwilderd en alle gebouwen staan er op instorten. “Poveglia valt niet echt met woorden te beschrijven”, schrijft Mister C op zijn website. “Het is een unieke mix tussen realiteit, legendes en een allesoverheersend bijgeloof.”

Lees verder onder de foto.

Op geen enkel moment zag Mister C iets onverklaarbaars, maar de hele trip was gehuld in mystiek: “Op geen enkel moment hebben we ons echt goed gevoeld”, vertelt Mister C. “We konden de dood bijna proeven. Deels vanwege de geschiedenis, deels vanwege het feit dat het niet lang meer zal duren alvorens de boel ineen zal zakken en alles met zich zal meenemen.”

Lees verder onder de foto.

Spookverhalen

Het Venetiaanse bestuur wil Poveglia graag met de grond gelijk maken om zo een einde te stellen aan een stukje gruwelijk verleden, maar locals hebben al verschillende acties op poten gezet om dat te vermijden.

Poveglia blijft voor de Venetianen een plek die gedomineerd wordt door legendes, spookverhalen en lugubere getuigenissen. En op Lido, een landstrook vlak bij Poveglia, vertellen mensen dat ze ’s nachts nog vaak mensen horen huilen op het eiland.

Meer avonturen van Mister C vind je op zijn YouTubekanaal La Vie en C en op zijn website: www.lavieenc.fr.

Meer over Poveglia

Venetië