Vlaamse ultraloopster wil 366 marathons lopen in 2024: “Iedereen is welkom om mee te lopen”

366 dagen lang elke dag 42,2 kilometer lopen, dat is het doel van de Lootse Hilde Dosogne (53) in het schrikkeljaar 2024. Dosogne treedt daarmee in de voetsporen van haar coach, de zelfverklaarde ‘marathonman’ Stefaan Engels. Hij liep 12 jaar geleden gedurende 365 dagen elke dag een marathon.

Afgelopen zondag werd ultraloopster Hilde Dosogne nog Belgisch kampioene op de 100 kilometer en haar volgende uitdaging staat al klaar. De 53-jarige bio-ingenieur uit Lochristi wil in 2024 elke dag een marathon lopen. Dat is één marathon meer dan haar coach Stefaan Engels, ook bekend als ‘marathonman’. Hij is tevens sportambassadeur van de stad Gent. “Ik leerde Stefaan enkele jaren geleden kennen. Hij inspireerde me om deze uitdaging aan te gaan”, aldus Dosogne. “Hij zal me gedurende het hele traject als coach begeleiden.”

“Iedereen is welkom om één of meerdere rondjes mee te komen lopen. Met dit initiatief wil ik mensen aanzetten om meer te bewegen.” Hilde Dosogne

Dosognes doelen worden steeds ambitieuzer. Opgeven staat niet in haar woordenboek. “Toen ik het lopen van marathons in 2017 weer oppikte, was mijn grootste droom om ooit een marathon onder de vier uur te kunnen lopen. Dat lukte me na tien pogingen”, zegt ze. In 2018 volgde haar eerste ultraloop, de Antwerp Ultra, en in datzelfde jaar liep ze ook de Belgische kustlijn af.

“In 2021 kon ik mijn nieuwste grote droom verwezenlijken en liep ik met succes de Marathon des Sables.” In 2022 kon Dosogne zich kwalificeren voor de Spartathlon, een wedstrijd waarin ze 246 kilometer in minder dan 36 uur liep. Begin mei liep ze de Ultrabalaton (210 km) in Hongarije uit in minder dan 24 uur. “Een goede prestatie”, zegt ze trots. “Ik heb al heel wat doelstellingen gerealiseerd, en ik vroeg me af wat ik nog meer zou kunnen bereiken.”

Volledig scherm Hilde Dosogne wordt Belgisch kampioene 100 km © Hilde Dosogne

Wereldrecord

Dosogne mikt op een wereldrecord. Het huidige wereldrecord staat op naam van Erchana Murray-Bartlett. Zij liep 150 marathons in 150 opeenvolgende dagen. “Ik hoef eigenlijk maar 151 dagen lang elke dag een marathon te lopen om het wereldrecord te verbreken, maar het is wel echt mijn doel om er 366 te lopen”, benadrukt Dosogne. Vanaf 1 januari 2024 zal ze elke dag een marathon lopen aan de Watersportbaan in Gent. Ter afwisseling zal ze af en toe meedoen aan een marathonwedstrijd.

Iedereen in beweging

Aan Dosognes gooi naar een wereldrecord hangt een heel project vast: ze wil beweging aanmoedigen. Ze nodigt graag zoveel mogelijk lopers uit om met haar mee te lopen. “Iedereen is welkom om een of meerdere rondjes met me mee te komen lopen. Met dit initiatief wil ik mensen aanzetten om meer te bewegen.”

Op de website marathonwoman.be kunnen geïnteresseerden enkele formules vinden als motivatie om meer te bewegen. Zo wordt een Strava-Challenge opgezet en je kan er ook voor kiezen om elke maand samen met Hilde een marathon te lopen. Er wordt verder nog een ‘Battle of the Businesses’ georganiseerd, waarin bedrijven het tegen elkaar opnemen.

Goede doelen

“Mijn grootste drijfveer voor dit project zijn de goede doelen die ik ermee kan steunen”, aldus nog Dosogne. “Met het project steunen we onder andere ‘BIG against breast cancer’, een organisatie die internationaal onderzoek doet naar borstkanker.”

Na haar Marathon des Sables schreef Dosogne een boek, Highway to Hell. De opbrengst daarvan gaat integraal naar ‘BIG against breast cancer’.