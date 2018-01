Viviane (63) kan eindelijk naar Tomorrowland: "In tien jaar tijd drie keer kanker gehad, dit stond hoog op de to-dolijst SVM

Bron: ATV 137 Bizar Hoezo, Tomorrowland enkel voor de jeugd? Viviane Cammers bewijst dat ook de oudere generatie niet misstaat op het grootste dansfeest van het land. Op voorhand smeerde de vrouw uit Deurne zelfs al de boterhammen, zodat ze voor de ticketverkoop geen moment van haar computer zou moeten wijken. "Ik ben 63 jaar, ik kan daar niet het hele weekend gaan rondlopen. Maar ik wil het gewoon eens beleven", vertelt ze bij ATV.

Net als heel wat landgenoten stond ook zij tergend lang in de virtuele wachtrij. Alle hoop leek vervlogen, tot de goden haar in extremis goedgezind waren. En dat leverde emotionele momenten op. Eindelijk prijs, na drie jaar vruchteloos proberen. "Ik heb in tien jaar tijd drie keer kanker gehad. Op een zeker moment maak je een to-dolijst en dit stond er tamelijk hoog op."

Ook haar beste vrienden uit Duitsland mogen naar De Schorre in Boom afzakken. "Wir haben fünf Stücks, drei für euch und zwei für uns. Wir machen da ein supergeilen Tag van", klinkt het in haar beste Pfaff-Duits.