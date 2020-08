Visser haalt monsterlijke meerval van 2,40 meter boven uit Seine in Parijs

12 augustus 2020

12u35

Bron: Le Parisien 14 Bizar Een visser heeft een gigantische meerval gevangen in de rivier de Seine, in de buitenwijken van de Franse hoofdstad Parijs. Hij had 20 minuten werk om de monsterlijke vangst van meer dan 2,40 meter en 90 kilo uit het water te halen.

Geoffrey Rulleau deed de vangst op 1 augustus rond het middaguur, zo vertelde hij aan Le Parisien. Hij haalde de vis boven op amper enkele kilometers buiten het centrum van Parijs, tussen Choisy-le-Roi en Alfortville, in het arrondissement Créteil.

“Samen met twee vrienden was ik sinds de ochtend aan het vissen, maar we hadden nog niets gevangen”, zegt Geoffrey. “Toen voelde ik plots dat ik een zware vis beet had. We sleurden hem naar de oever, waar we twintig minuten werk hadden om hem boven te halen. Het bleek een meerval, een zoetwatervis van meer dan 2,40 meter en zowat 90 kilo.”

“Gevaarlijk voor mensen is zo’n grote meerval niet”, aldus nog de visser. “Het dier is niet echt krachtig en heeft slechts hele kleine tanden.” De meerval leeft vooral in rivieren en meren en voedt zicht het liefste met andere vissoorten zoals brasem, karper, paling en snoekbaars.

