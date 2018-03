Vier agenten moeten klemgeraakte dronken dief uit keldergat bevrijden Nina Bernaerts

12 maart 2018

16u26 223 Bizar Twee alerte dames hebben zondagavond laat gezien hoe een man in de Antwerpse winkelstraat Meir in het keldergat van een winkel kroop. Ze spraken de man aan maar die probeerde zich enkel dieper in het gat te duwen.

De dames belden daarom maar de politie. Bij aankomst van een patrouille bleek dat de man klem was komen zitten. Er waren uiteindelijk vier inspecteurs nodig om de man uit het keldergat te bevrijden. Het was duidelijk dat hij probeerde in te breken in de winkel.

De 39-jarige verdachte kon geen zinnige uitleg geven want hij was onder invloed van drank en/of verdovende middelen. Hij is gekend voor zware diefstallen. De man werd overgebracht naar het politiekantoor aan de Noorderlaan.

Vannacht troffen we deze man aan in een keldergat op de Meir. Met 4 collega's konden we hem bevrijden. Omdat de man duidelijk niet naar zijn sleutels op zoek was, mocht hij het meteen komen uitleggen op het kantoor. #altijdvandienst pic.twitter.com/J73F9Pez76 Politie Antwerpen(@ LPAntwerpen) link