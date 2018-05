VIDEO: Zweedse toeristes/vandalen aan het werk in nachtelijk Marbella mvdb - lg

22 mei 2018

21u27 1

Drie jonge Zweedse toeristes hebben het wel erg bont gemaakt in de Spaanse badplaats Marbella. Bewoners werden gewekt door het luidruchtige trio dat duidelijk dronken was. De drie meisjes vernielden deze nacht luid vloekend een bloembak. De vrouw die alles kon filmen, zette de beelden in een facebookgroep waarin de bewoners de aanhoudende problemen met jonge toeristen aankaarten. 'Dit gebeurt als je kamers te huur zet op AirBnB", luidde haar commentaar.