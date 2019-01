VIDEO. 'Zwaantjes' botsen met elkaar en crashen Redactie

18 januari 2019

09u03

Bron: KameraOne 0

Twee ‘zwaantjes’ in de Amerikaanse staat Texas wisten gisteren even niet goed wat hen overkwam. De agenten probeerden om twee overtreders aan de kant te zetten, maar de laatste motor kon niet meer stoppen toen het eerste ‘zwaantje’ vertraagde. De twee crashten, maar liepen als bij wonder geen verwondingen op. De politie dacht eerst dat een auto de twee politiemotors had geraakt en vluchtmisdrijf pleegde, maar uit onderzoek bleek dat dat niet het geval was.