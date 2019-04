VIDEO. Zuid-Afrikaan aait leeuwin en wordt gebeten mvdb

Bron: Daily Mail 1 Bizar Een leeuw is en blijft in de eerste plaats een carnivoor die in het wild leeft. Een leeuwin in gevangenschap aaien is dan ook absoluut geen goed idee, en dat heeft de Zuid-Afrikaan Pieter Nortje (55) aan den lijve mogen ondervinden.

De man was vorig weekend voor zijn tiende huwelijksverjaardag afgezakt naar het Tikwe River Lodge-verblijf in Virginia in de Zuid-Afrikaanse provincie Vrijstaat. Hoogtepunt moest het bezoek aan het leeuwenverblijf worden. In een video, die aan een virale opmars bezig is, zien we hoe de vijftiger een leeuwin aait alsof het een huisdier is. Hij doet dit nog een keer als er ook een tweede leeuwin komt aanlopen. Dit dier bijt zich echter bijna meteen vast in Pieters onderarm. Zijn vrouw, die het tafereel aan het filmen is, schreeuwt het uit. Pas na vijf seconden laat de leeuwin los.



Volgens lokale media beet de leeuwin tot op het bot. Nortje werd met spoed opgenomen in het ziekenhuis in Bloemfontein. Hij liep ook een septische shock op waarbij bacteriën in de bloedbaan zijn beland. Zijn toestand is stabiel. Of zijn arm te redden valt, is niet bekend.



Een woordvoerder van het gastenverblijf zegt dat het hotel al zes jaar de bezoeken aan de leeuwen organiseert. Nooit eerder waren er problemen. Het verblijf kan volgens de zegsman niet aansprakelijk worden gesteld omdat er overal waarschuwingsborden staan. Geheel tegen de regels in, stak de vijftiger zijn armen door het elektrische hek, waarna hij werd gebeten.



Een Zuid-Afrikaanse jachtopziener die in een ander nationaal park werkt, bekeek de beelden. Hij zegt dat het slachtoffer heel veel geluk heeft gehad. Hij denkt dat de leeuwin op het moment van de feiten geen honger had. Het dier was het wellicht niet meer gewend om op een prooi te jagen.