VIDEO: Zonder handen op E40 en nog 6 filmpjes van motorrijders die het veel te bont maken op de weg sam

22 januari 2018

16u21 2 Bizar Vorige week werd in het West-Vlaamse Lo een motorrijder geflitst met maar liefst 201 kilometer per uur waar een snelheidslimiet van 70 geldt. Ook deze motards werden gefilmd terwijl ze het veel te bont maakten.

1. Stuntende motard op E40 in Wetteren

In augustus werd deze waaghals gefilmd op de E40 in Wetteren. Hij reed zonder handen, gebruikte zijn armen als richtingaanwijzer en veranderde van rijstrook zonder zijn stuur vast te houden.

2. Motorrijder filmt eigen dood terwijl hij wheelie doet

De politie van het Britse Sussex gaf in augustus deze video vrij waarop te zien is hoe een ervaren motorrijder (50) zijn eigen dood filmde toen hij een wheelie uitvoerde, een stunt waarbij hij alleen op zijn achterwiel reed. De familie van het slachtoffer gaf de toestemming en de beelden moeten andere motards waarschuwen voor de gevaren en de impact van roekeloos rijgedrag.

3. Politie toont hoe motard met hoge snelheid crasht: "Zo snel hebben we nog nooit iemand zien racen"

De Britse politie verspreidde in april deze beelden van een motard die met hoge snelheid crasht op de A30 in Cornwall. Bedoeling is andere wegpiraten een spiegel voor de neus te houden.

4. Pak kritiek én sympathie voor zoete wraak van motard die flesje tegen hoofd krijgt

In november 2016 ging deze helmvideo van een motorrijder viraal vanwege de escalerende verkeersagressie met een automobilist.

5. Naakte motard houdt politie voor de gek (maar betaalt het gelag)

In het Tsjechische plaatsje Havirov maakte de politie in de herfst van 2016 jacht op een motorrijder die geheel in zijn blootje door de straten snorde. Een ongeval maakte een einde aan de achtervolging, waarop de olijkerd gearresteerd kon worden. Bleek dat op de rug van de motorrijder in grote zwarte letters ‘POLICE’ stond geschreven. De arm der wet vermoedde dat de kerel met hen het zotje wilde houden.

6. Agressieve motorrijder krijgt koekje van eigen deeg

In juni 2014 bleven enkele motorrijders een autobestuurder maar pesten tot die er genoeg van kreeg en wraak nam op één van zijn belagers. Op 1:40 escaleerde het incident.

7. Kijk hoe deze motorrijder Vlaamse wegpiraten moet ontwijken

Natuurlijk maken ook andere weggebruikers het bont. Een lezer stuurde ons deze beelden in mei vorig jaar. “Als motorrijder leg ik jaarlijks 50.000 km af. Ik gebruik meestal een helmcamera tijdens mijn ritten. Ik kom veel situaties tegen die toch wel de wenkbrauwen doen fronsen”, zegt hij.