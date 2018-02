VIDEO: Zo steel je 48.000 euro in enkele seconden sam

01 februari 2018

17u43

Bron: KameraOne, Miami Herald 0

Of de klant die gouden halsketting even mocht bekijken? Tuurlijk. Voor de uitbater van juwelenwinkel Rambo Jewelry in Oakland Park (Florida) was 17 december vorig jaar een dag zoals alle andere, tot een tiener hem enkele tienduizenden dollars armer maakte. Op bewakingsbeelden van de winkel in de Oakland Park Flea Market is te zien hoe de klant de ketting met een enorme hanger past. Plots zet hij het op een lopen met het sieraad rond zijn nek. Waarde? Zo'n 60.000 dollar, omgerekend een slordige 48.000 euro. De politie verspreidt de beelden nu om de dief te vinden.