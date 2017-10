VIDEO: Zijn deze griezelige bewegingen het werk van een spook? sam

Bron: Daily Mail 1 rv Bizar Een school uit het Ierse Cork verspreidt bewakingsbeelden waarop deuren uit zichzelf openen, een zware kast beweegt en een waarschuwingsbordje wegvliegt. Een uitgekiende virale videograp of zit er meer achter? Directeur Kevin Barry van de Deerparkschool vraagt zich alleszins luidop af of het spookt.

Barry zegt dat de beelden werden gefilmd in het midden van de nacht, nadat een bewegingssensor de bewakingscamera activeerde. Hij zegt niet te weten of iemand een "goed uitgedachte grap" heeft uitgehaald op de school, die werd opgericht in 1828. "Ik ben zelf een scepticus, maar we hebben het maar online gezet, simpelweg omdat we niet weten of het een poets is of niet. Speelt iemand spelletjes met ons?"







De beelden zijn des te opmerkelijker omdat in de gang naar de kasten niets werd gefilmd. "Aangezien we camera's met bewegingsdetectie hebben, hadden we met andere camera's mensen moeten detecteren die naar die plaats kwamen. Maar dat is niet gelukt."

"Mensen voelen soms koude lucht wanneer ze voorbij die plaats wandelen"

Oud gebouw

Dan toch geesten? "Het is een heel oud gebouw", geeft Barry nog mee. "Het gaat al jaren mee en heeft veel geschiedenis. Mensen horen in oude gebouwen altijd lawaai en rare geluiden maar dit is de eerste keer dat we echt iets gefilmd hebben."



"We kwamen vaak rondslingerende papieren tegen maar we konden nooit zeggen hoe dat kwam. We namen aan dat ze van leerlingen kwamen." En om alles nog wat griezeliger te maken: "We hebben wel het idee dat iets raars aan de hand is omdat mensen soms een koude lucht voelen wanneer ze voorbij die plaats wandelen", zegt Barry nog. En als klap op de vuurpijl: "Het is heel interessant. Een van mijn leraars brengt zijn huisdier mee maar het dier wil nooit langs die plaats gaan."

