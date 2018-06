VIDEO. Worstjes op een drietand: een greep uit de eerste experimenten met de vlammenwerpers van Elon Musk Vlammenwerpers van Musk zijn een grote hit ADN IVI

19 juni 2018

12u58 0 Bizar De eerste vlammenwerpers van Teslabaas Elon Musk zijn uitgedeeld en dus spelen de fans dezer dagen gretig met vuur. Zo worden er worstjes gebakken en donuts gekaramelliseerd en vuurtjes gestookt en steak geflambeerd. Wij maakten een compilatievideo met vurige experimentjes die op het internet circuleren.

De eerste vuurspuwers van Teslabaas Elon Musk werden vorige week in Californië tijdens een pick-up party overhandigd aan de eerste 1.000 kopers. De miljardair doopte het dure speelgoed creatief ‘Not-a-flamethrower’ om aan een aantal regels te ontsnappen. Maar het lijkt toch verdacht op een vlammenwerper, zo'n ding dat tot wel 1,2 meter ver vuur knalt.

Een geweldig cadeau voor elke speelvogel met pyromane neigingen en bedoeld als leuke gimmick, maar wel eentje dat slimmerik Musk zo maar even 10 miljoen dollar opleverde voor zijn The Boring Company. Een handige kapitaalinjectie voor de verdere bouw van zijn ondergrondse tunnelsysteem. Zo'n vurig tuig kan echter ook tot levensgevaarlijke toestanden leiden. De dingen krijgen dan ook veel kritiek, zeker omdat het bosbrandseizoen in Californië net nu is begonnen.

Loopt dat allemaal wel goed af?

Brandweermannen en natuurbrandexperts waarschuwen dat spelen met vuur fout kan aflopen. “Met slechts een kleine vonk kan je een bosbrand starten die in minder dan 30 seconden niet meer zelf te bedwingen valt”, stelt Albert Simeoni, professor brandbeveiligingstechniek aan Newsweek. “Mensen beseffen niet wat voor een gevaar ze vormen als ze spelen met hun vlammenwerper.”

Bovendien gebruiken nu al veel eigenaars hun vlammenwerper verkeerd, het grappende rijmpje van Musk ten spijt (I will not use this in a house, I will not point this at my spouse, I will not use this in an unsafe way, the best use is crème brûlée, red.). Zo duiken er video's op van mensen die de vlammenwerpers met veel lol in hun living gebruiken of gevaarlijk dicht bij hun gezicht manoeuvreren, bijvoorbeeld om een of andere gigantische joint aan te vlammen. Experts vrezen dat het niet lang zal duren voor er gewonden vallen. Of erger, doden.

