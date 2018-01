VIDEO: Wodkafles "van 1,1 miljoen" gestolen uit Deens café Fles komt voor in House of Cards Gyurka Jansen

22u09

Bron: AD.nl 147 Bizar De Deense wodkacafé-eigenaar Brian Ingberg heeft op Facebook een hulpkreet geplaatst nadat uit zijn zaak een peperdure fles wodka is gestolen. Ingberg is niet eens zelf de eigenaar. Hij had de fles, die ook figureert in seizoen 3 van House of Cards, te leen uit Rusland. Met zijn oproep hoopt hij op tips, want de fles die hij waardeert op zo'n 1,1 miljoen euro is onverzekerd.

,,Totaal onverkoopbaar", noemt drankenhandelaar Petra de Boevere de fles in een reactie tegenover onze collega's van AD.nl. Volgens haar zijn dure flessen wodka wel populair 'in het Oostblok', maar ze kan zich niet voorstellen dat de fles Russo-Baltique wodka aan iemand verkocht kan worden.

Goud en zilver

De wodka ontleent zijn waarde mede aan de drie kilo goud en drie kilo zilver die is gebruikt voor de fles. Daarnaast is er leer gebruikt van een Rally-wagen die in 1912 meereed bij een wedstrijd in Monte-Carlo. Het Letse Dartz Motorz heeft naast luxueuze gepantserde wagens een aantal verschillende wodka's met een auto-thema laten maken. De geschatte waarde van de fles is volgens de website van het bedrijf minder dan 1,1 miljoen euro. De fles zou 'slechts' 725 tot 750.000 euro waard zijn.

Of de drank zelf zoveel geld waard is? Met wodka is het echt wat de gek er voor geeft" zegt De Boevere. Hoewel doorverkoop volgens haar onwaarschijnlijk is, kan ze zich voorstellen dat iemand er een diefstal voor over heeft om met vrienden 'die dure fles wodka' op te drinken.

Ook Inberg, die in zijn zaak 1.200 soorten wodka heeft staan, denkt niet dat de dieven de fles eenvoudig weten te slijten. In de Deense bar is er echter verder niets gestolen. Dat lijkt er op te wijzen dat de dieven toch specifiek naar deze fles op zoek zijn geweest. Volgens de politie in de Deense hoofdstad is het nog te vroeg om te zeggen hoe de fles precies ontvreemd is. Het is mogelijk dat de dief, die op bewakingsbeelden te zien is, een kopie van de sleutel in handen heeft gekregen.



Drankenhandelaar De Boevere uit ook haar twijfels over de diefstal. Ze vermoedt dat het ook een slimme PR-stunt kan zijn.



REUTERS De fles Russo-Baltique wodka die gisteren in Denemarken werd gestolen.

EPA Café 33 in Kopenhagen heeft naar eigen zeggen 's werelds breedste aanbod in wodka.